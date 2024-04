Legende: Reist nicht zum Saison-Highlight in Paris Yulimar Rojas. IMAGO / Sergio Brunetti

Dreisprung: Amtierende Olympiasiegerin nicht in Paris

Die Venezolanerin Yulimar Rojas hat am Freitag bekanntgegeben, dass sie wegen einer Verletzung der linken Achillessehne nicht an den Olympischen Spielen 2024 teilnehmen wird. «Ich habe ein gebrochenes Herz», schrieb die amtierende Olympiasiegerin auf Instagram. Die Verletzung zog sich Rojas bei der Landung eines Sprungs zu, «bei der ich starke Schmerzen hatte», so die 28-Jährige. Mit 15,74 m, gesprungen im März 2022 in Belgrad, ist Rojas im Dreisprung Weltrekordhalterin.