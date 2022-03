Stabhochsprung: Duplantis in Belgrad hoch hinaus

Armand Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord im Stabhochsprung verbessert. Der Schwede übersprang am Hallenmeeting in Belgrad 6,19 m im dritten Versuch. Der 22-jährige Olympiasieger ist seit Februar 2020 Rekordhalter, als er erst in Polen 6,17 m und eine Woche später in Glasgow 6,18 m überwunden hatte. Nun erhöht er diese Marke also erneut um einen Zentimeter. Damit hat Duplantis eine Woche vor dem Start der WM in derselben Halle in Belgrad die Ambitionen auf seinen ersten WM-Titel deutlich unterstrichen.