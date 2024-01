Legende: Erfolgreich unterwegs Simon Ehammer. Keystone/Ulf Schiller/Archiv

Siebenkampf: Ehammer bereit für Hallen-WM

Simon Ehammer hat mit 6242 Punkten zum dritten Mal den Siebenkampf im französischen Aubière gewonnen. Am zweiten Tag am Hallen-Mehrkampf überzeugte der Schweizer Rekordhalter zunächst mit 7,71 Sekunden über 60 m Hürden und 5,21 m im Stabhochsprung, ehe er im abschliessenden Lauf über 1000 m in 2:49,78 Minuten eine persönliche Bestzeit aufstellte. Ehammer distanzierte den Franzosen Makenson Gletty um zwölf Punkte. Auf dieser Leistung kann der 23-jährige Appenzeller im Hinblick auf die Hallen-WM in Glasgow vom 1. bis 3. März aufbauen.