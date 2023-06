Legende: Will in Basel zum grossen Sprung ansetzen Simon Ehammer. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Zehnkampf: Ehammer plant Start in Basel

Simon Ehammer und seine Entourage haben den Terminplan für die kommenden Wochen fixiert. Der Appenzeller nimmt entgegen der ursprünglichen Planung am 17. und 18. Juni an den Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften in Basel teil. Ehammer will in anderthalb Wochen am Rheinknie den Nuller von Götzis korrigieren und die Olympia-Limite von 8460 Punkten ins Visier nehmen. Vor dem Meeting in Basel misst sich der 23-Jährige im Rahmen der Diamond League am Freitag in Paris und nächste Woche in Oslo mit den Weitsprung-Spezialisten.