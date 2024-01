Legende: Wurde nur 29 Jahre alt Shawnacy Barber. imago images/Sven Simon

Stabhochsprung: Ex-Weltmeister stirbt mit nur 29 Jahren

Die internationale Leichtathletik trauert um den früheren Stabhochsprung-Weltmeister Shawnacy «Shawn» Barber. Der Kanadier starb in seinem Haus im US-Bundesstaat Texas im Alter von erst 29 Jahren, wie Barbers Berater mitteilte. Zur Ursache für den plötzlichen Tod des ehemaligen Weltklasse-Athleten lagen zunächst keine Angaben und Erkenntnisse vor. Barber, der auch einen US-Pass besass und sich vor sieben Jahren als homosexuell geoutet hatte, hatte an der WM 2015 in Peking Gold geholt. Mit seiner persönlichen Bestleistung von 5,93 m stellte Kanadas fünfmaliger Meister auch einen nationalen Freiluft-Rekord auf. 2016 übersprang Barber bei einem Hallenmeeting einmal die 6,00-m-Marke.