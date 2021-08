U20-WM, Hochsprung: Silber für Engondo

Marithé Engondo hat an der U20-WM in Nairobi brilliert: Die 19-jährige Hochspringerin verbesserte ihre persönliche Bestmarke auf 1,89 m und sicherte sich damit Silber. Gold ging an die unter neutraler Flagge startende Natalja Spiridonowa (1,91 m), Bronze an Styliana Ioannidou aus Zypern (1,87 m). Für die Schweizer Delegation endete die U20-WM in Kenias Hauptstadt mit der starken Bilanz von 4 Medaillen. Die weiteren Auszeichnungen gingen auf das Konto von Valentina Rosamilia (Silber über 800 m) sowie Melissa Gutschmidt (Bronze über 100 m) und Jephté Vogel (Bronze im Kugelstossen).