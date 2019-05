Legende: Vorerst keine Diamond League Alex Wilson leidet an einer Erkältung. Keystone

Wilson startet nicht in Stockholm

Sprinter Alex Wilson verzichtet am Donnerstag auf einen Start über 200 m am Diamond-League-Meeting in Stockholm. Der EM-Dritte von 2018 muss seinen Saisoneinstieg wegen einer Erkältung verschieben. Damit ist auch klar: Die Schweiz wird in der schwedischen Hauptstadt lediglich durch einen Athleten vertreten sein. Der Genfer Langstreckenläufer Julien Wanders wird über die 10'000-Meter-Distanz starten.