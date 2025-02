Per E-Mail teilen

Legende: Wird immer schneller Grant Fisher. Reuters/USA Today Sports/Kirby Lee (Archiv)

5000 m indoor: Fisher erneut mit Weltrekord

Eine Woche nach seinem Hallen-Weltrekord über 3000 m hat Grant Fisher am Indoor-Meeting in Boston auch die Bestmarke über 5000 m gesenkt. Der 27-jährige Amerikaner lief die 25 Runden auf der 200-m-Bahn in 12:44,09 Minuten. Damit verbesserte er den Rekord des Kenianers Kenenisa Bekele aus dem Jahr 2004 um über fünf Sekunden. Fisher hatte letztes Jahr bei Olympia über 5000 und 10'000 m jeweils Bronze gewonnen.