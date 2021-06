Legende: Mit 34 Jahren schneller denn je Shelly-Ann Fraser-Pryce (Archivbild). imago images

100 m: Fraser-Pryce in Kingston mit Ausrufezeichen

Die zweimalige 100-m-Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) ist beim Meeting in Kingston die zweitschnellste Zeit der Geschichte gesprintet. Bei 1,3 m/s Rückenwind benötigte die 34-Jährige für die 100 m 10,63 Sekunden. Nur die US-Amerikanerin Florence Griffith-Joyner war 1988 bei ihrem Weltrekord 14 Hundertstelsekunden schneller. Mit der Weltjahresbestleistung sorgte Fraser-Pryce weniger als zwei Monate vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) für einen Achtungserfolg.

Stabhochsprung: Geglücktes Comeback von Moser

Die Hallen-Europameisterin Angelica Moser hat sich eindrücklich zurückgemeldet. Beim Meeting in Zofingen überquerte die Stabhochspringerin trotz widriger Bedingungen 4,60 m. Beim ersten Wettkampf seit dem Titelgewinn im März in Polen überzeugte die bereits für Tokio qualifizierte Athletin nach ihrer Oberschenkelverletzung, welche sie sich im Training nach der Hallen-EM zugezogen hatte. Die erfolgreiche Standortbestimmung in Zofingen lässt auf Höhenflüge im Freien hoffen. Das EM-Gold gewann die Zürcherin mit 4,75 m.