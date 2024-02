Legende: Schnell unterwegs Géraldine Frey in Paris. imago images/PanoramiC

60 m/Hürden-Sprint: Frey und Joseph überzeugen

Géraldine Frey und Jason Joseph haben beim Hallenmeeting in Paris ihre starke Form unter Beweis gestellt. Die 26-jährige Zugerin unterbot im 60-m-Final in 7,17 Sekunden mit einer Schweizer Saisonbestzeit die Limite für die Hallen-WM Anfang März in Glasgow um zwei Hundertstel. Der 25-jährige Baselbieter realisierte im Hürden-Final mit 7,50 Sekunden ebenfalls einen nationalen Saisonbestwert und blieb zum wiederholten Mal unter der Limite für die Hallen-WM.