Legende: Lässt die WM bewusst sausen Fred Kerley. Imago/Abacapress

Ausscheidungen ausgelassen: Kerley verpasst WM

Der Amerikaner Fred Kerley nimmt an der WM im September in Tokio nicht teil. Der frühere 100-m-Weltmeister verzichtet auf den Start an den nationalen Ausscheidungen. Exakte Gründe nannte Kerley, der seine Karriere als 400-m-Läufer lanciert hatte, für seine Absage für die sogenannten Trials von dieser Woche in Eugene nicht. In der Stadt im Bundesstaat Oregon hatte er vor drei Jahren den Weltmeistertitel geholt. Der 30-jährige Sprinter gewann auch an Olympischen Spielen über die 100 m zweimal Edelmetall, vor vier Jahren in Tokio Silber, vor zwölf Monaten in Paris Bronze.