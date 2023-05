Gaio knackt in Götzis 8000-Punkte-Marke

Legende: Wusste beim Speerwurf zu überzeugen Finley Gaio. Keystone/Peter Rinderer

Zehnkampf: Gaio in Götzis auf Schlussrang 13

Finley Gaio vom SC Liestal konnte seinen 10. Zwischenrang vom ersten Tag des Meetings in Götzis (AUT) zwar nicht verteidigen, beendete den Wettkampf aber auf dem starken 13. Schlussrang. Dank einer Weite von 47,40 m im Speerwurf und einer Zeit von 4:45,64 Minuten über 1500 m knackte Gaio die 8000-Punkte-Marke. Mit 8022 Punkten erreichte er einen neuen Bestwert. Gebremst wurde der 24-Jährige im Diskuswerfen (41 m). Den Sieg sicherte sich Pierce Lepage (8700 Punkte) vor seinem kanadischen Landsmann Damian Warner (8619). Für Warner wäre es der siebte Götzis-Sieg in Serie gewesen. Simon Ehammer war nach drei Fehlversuchen im Weitsprung bereits am ersten Tag ausgeschieden.

02:44 Video Gaio: «Bin froh, kann ich die 8000 Punkte abhaken» Aus Sport-Clip vom 28.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 44 Sekunden.

Siebenkampf: Starker Auftritt von Albisser

Auch die Schweizer Siebenkämpferin Celine Albisser wusste beim zweiten Tag in Götzis zu überzeugen. Die Baselbieterin glänzte insbesondere beim Weitsprung mit einer neuen persönlichen Bestmarke von 6,18 m und mit noch nie gelaufenen 2:12,57 Minuten über 800 m. Die 27-Jährige knackte die 6000-Punkte-Marke und klassierte sich mit 6096 Punkten am Ende auf dem 12. Rang. Sandra Röthlin beendete den Wettbewerb mit 5720 Punkten auf Schlussrang 20. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Anna Hall (6988 Punkte).

01:54 Video Albisser: «Ich bin selbst noch überwältigt» Aus Sport-Clip vom 28.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden.

800 m: Werro überzeugt

Audrey Werro wusste bei ihrem ersten 800-m-Lauf in dieser Saison zu überzeugen. Die erst 19-jährige Freiburgerin durchbrach die 2-Minuten-Marke und schaffte im deutschen Rehlingen in 1:59,67 den zweitbesten Wert ihrer Karriere. Die Athletin bestätigte die Limite für die WM im August in Budapest.

Kugelstossen: Crouser übertrifft sich selbst

Der zweifache Olympiasieger Ryan Crouser hat bei einem Meeting in Los Angeles den von ihm gehaltenen Weltrekord im Kugelstossen auf 23,56 m verbessert. Dem 30-jährigen Amerikaner gelang im vierten Versuch eine Steigerung um 19 Zentimeter. Seine bisherige Bestmarke stammte aus dem Sommer 2021.