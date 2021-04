Legende: Lea Sprunger Für sie soll es in Bellinzona im September eine Abschiedsparty geben. Keystone

Gala dei Castelli 2 Monate später

Das internationale Leichtathletik-Meeting in Bellinzona wird um 2 Monate verschoben. Die am 1. Juli geplante Gala dei Castelli findet somit erst am 14. September statt. Die Organisatoren trafen den Entscheid «nach langen, konstruktiven Gesprächen mit Swiss Athletics.» Angesichts der kurz zuvor stattfindenden Schweizer Meisterschaften (26.-27. Juni) sowie dem Meeting in Luzern (29. Juni) wäre der 1. Juli ungünstig gelegen. Zudem finden dann vielerorts die letzten Selektionsrennen für die Olympischen Spiele statt. Die Ende Jahr zurücktretende Lea Sprunger soll im Tessin angemessen gewürdigt werden.

Meeting in Oslo abgesagt

Das für den 10. Juni vorgesehene Diamond-League-Meeting in Oslo wurde wegen der anhaltenden Pandemie abgesagt. Wie die Organisatoren mitteilten, sei es unmöglich, ein normales Meeting auf Basis der Corona-Beschränkungen in Norwegen auszurichten. Eine Neuauflage der im Vorjahr veranstalteten «Impossible Games» mit besonderen Hygiene- und Abstandsmassnahmen wurde von den Veranstaltern ausgeschlossen. Nach aktuellem Stand wird die Diamond-League-Serie am 23. Mai in Rabat eröffnet.