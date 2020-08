Hochsprung: Supersatz von Gasch

Loïc Gasch ist am Aarauer Abendmeeting ein Exploit gelungen. Der Hochspringer vom US Yverdon überwand die Höhe von 2,30 Meter. Damit egalisierte Gasch die Jahresweltbestleistung. An der freien Luft gelang in der Leichtathletik-Geschichte erst einem Schweizer eine noch höhere Marke: Roland Dalhäuser übersprang 1981 die Latte noch einen Zentimeter höher. Über 100 Meter konnte Aushängeschild Silvan Wicki seine Topleistungen von zuletzt nicht ganz wiederholen: Er setzte sich in 10,33 Sekunden durch. In den vergangenen Wochen hatte er die 100 Meter in 10,19 (Regensburg) und 10,11 (Bulle) hinter sich gebracht.