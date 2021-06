Legende: Hat eine neue Bestmarke gesetzt Letesenbet Gidey. imago images

10'000 m: Äthiopierin Gidey verbessert Weltrekord

Die Äthiopierin Letesenbet Gidey hat den nur zwei Tage alten Weltrekord über 10'000 m von Weltmeisterin Sifan Hassan an gleicher Stätte um knapp 6 Sekunden verbessert. Die 23-Jährige lief am Dienstag bei den äthiopischen Olympia-Trials im niederländischen Hengelo eine Zeit von 29:01,03 Minuten und hält nun die Weltrekorde über 10'000 und 5000 m. Gidey, die bislang selten in ihrer Karriere über die 25 Stadionrunden antrat, legte einen beachtlichen Leistungssprung hin. Ihre bisherige Bestleistung aus dem Jahr 2019 hatte bei 30:21,23 Minuten gelegen.