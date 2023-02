Legende: Durfte sich über den Weltrekord freuen Lamecha Girma. imago images/Insidefoto (Archiv)

Girma verbessert 25-jährige Bestmarke

Der Äthiopier Lamecha Girma hat beim Hallen-Meeting in Liévin den Indoor-Weltrekord über 3000 m verbessert. In 7:23,81 Minuten unterbot der Olympiasieger von Tokio über diese Distanz die von Daniel Komen am 6. Februar 1998 gelaufene Bestmarke (7:24,90). Der Spanier Mohamed Katir, der hinter Girma den 2. Platz belegte, stellte mit 7:24,61 Minuten einen Europarekord auf. Auch der Iberer lief schneller als die alte Weltrekordmarke.

Hoffmann und Spitz solide

Mit Lore Hoffmann und Lionel Spitz waren beim Hallen-Meeting in Liévin eine Schweizerin und ein Schweizer anwesend. Im 800-m-Rennen wurde Hoffmann in 2:02,12 Minuten Siebte und unterbot die Limite für die Hallen-EM in Istanbul erneut. Im B-Final über 400 m lief der Schweizer Saisonschnellste Spitz, der die Hallen-EM-Limite ebenfalls schon erfüllt hat, in 46,57 Sekunden auf Platz 2.