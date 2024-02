Legende: Kann sich nicht offiziell Weltrekordhalter nennen Christopher Morales-Williams (hier bei einem Outdoor-Event). Reuters/Kirby Lee (Archiv)

400 m: Hallen-Weltrekord von Morales-Williams zählt nicht

Der vermeintliche Weltrekord des 19-jährigen Studenten Christopher Morales-Williams über 400 m in der Halle zählt nun doch nicht als offizielle neue Bestmarke. Das teilte der Verband der US-amerikanischen Leichtathletiktrainer am Dienstag auf der Plattform X mit. Grund hierfür sei ein Problem mit den Startblöcken, die nicht den Regeln von World Athletics entsprochen hätten. Die Zeit von 44,49 Sekunden bleibe aber eine «Weltbestleistung». Der Kanadier Morales-Williams hatte am vergangenen Wochenende bei den US-amerikanischen Universitätsmeisterschaften in Fayetteville/Arkansas auf der 200-m-Bahn das Rennen gewonnen und dabei völlig überraschend die bisherige Bestmarke des US-Amerikaners Kerron Clement von 2005 (44,57) unterboten.