Legende: Wurde für 2 Jahre gesperrt Hammerwerfer Dilshod Nasarow. Reuters/Archiv

Hammerwerfen: Nasarow des Dopings überführt

Der tadschikische Hammerwerfer Dilschod Nasarow ist wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt worden – rückwirkend ab dem 24. September 2019. Dies teilte die Unabhängige Athletenkommission am Donnerstag mit. Bei Nachproben der WM 2011 wurden «verbotene Substanzen» gefunden. Alle seine Resultate zwischen dem 29. August 2011 und dem 29. August 2013 werden annulliert. Behalten darf Nasarow jedoch seinen Olympia-Titel, den er an den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro Gold errungen hatte. Es war dies das erste Olympia-Gold überhaupt für Tadschikistan.