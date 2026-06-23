Legende: WM-Verzicht zugunsten der Gesundheit Sandra Stöckli wird nicht an den Titelkämpfen in den USA teilnehmen. zvg/Drew Kaplan

Handbike: Trotz Comeback keine WM für Stöckli

Handbikerin Sandra Stöckli hat sich entschieden, auf einen Start an der WM in Huntsville (USA) zu verzichten. Die 40-jährige Ostschweizerin kehrte in dieser Saison nach einer langen und schweren Krankheitsphase auf die Weltcup-Bühne zurück. Vor wenigen Tagen nahm sie zudem an der EM in Italien teil. Nun beendet sie die internationale Saison vorzeitig. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass Geduld, Belastungssteuerung und ein sorgfältiger Aufbau entscheidend seien. «Vor wenigen Monaten wusste ich nicht einmal, ob ich jemals wieder ein Weltcuprennen bestreiten kann. Ich bin nicht bereit, meine Gesundheit für ein kurzfristiges Ziel aufs Spiel zu setzen», sagte Stöckli.