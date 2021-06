10'000 m: Neuer Weltrekord von Hassan

Weltmeisterin Sifan Hassan hat knapp 50 Tage vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) den Weltrekord über 10'000 m geknackt. Die 28-jährige Niederländerin lief in Hengelo (NED) 29:06,82 Minuten und verbesserte damit die alte Bestmarke der Äthiopierin Almaz Ayana von den Spielen in Rio gleich um mehr als 10 Sekunden. «Diesen Weltrekord hier in Hengelo zu laufen ist etwas, wovon ich nur träumen konnte», sagte Hassan. «Es ist die perfekte Bestätigung für die harte Arbeit, die wir in die Vorbereitung für Tokio gesteckt haben.»

100 m: Del Ponte auf Platz 5

Ajla Del Ponte war über 100 m in 11,25 Sekunden so schnell wie noch nie in dieser Saison. Die Tessinerin steigerte sich im Vergleich mit dem Diamond-League-Rennen vor gut einer Woche in Doha um 11 Hundertstel. Von der Olympialimite trennt sie damit noch genau 1 Zehntel. Der 400-m-Läufer Ricky Petrucciani vom LC Zürich kam in 45,94 Sekunden bis auf 4 Hundertstel an seine persönliche Bestzeit heran.