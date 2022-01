Legende: Rückschlag Sarah Atcho muss nach einer Entzündung des Herzbeutels ihr Training reduzieren. Keystone

Atcho leidet an Perikarditis

Sarah Atcho muss erneut eine Zwangspause einlegen. Die Waadtländer Sprinterin teilte auf Instagram mit, dass sie an einer Perikarditis leidet, einer Entzündung der Membran, die das Herz bedeckt. Die 26-Jährige erklärte, dass sie am 27. Dezember, 5 Tage nachdem sie die 3. Dosis des Impfstoffs gegen Covid-19 erhalten hatte, erste Schmerzen in der Brust verspürte.

Als die Symptome anhielten, suchte sie einen Kardiologen auf, der eine Perikarditis diagnostizierte. Damit die Entzündung zurück gehen kann, muss Atcho in den nächsten Wochen allzu starke Anstrengungen vermeiden. Es ist ein weiterer schwerer Schlag für die Romande, die nach zwei von Verletzungen und einer Depression geprägten Saisons wieder ihr bestes Niveau erreichen will.