Hochspringen: Gasch knackt 2,33 m und löst Olympia-Ticket

Hochspringer Loïc Gasch ist bei einem Meeting in Lausanne in neue Höhen vorgestossen. Der Waadtländer übersprang die Latte bei 2,33 m und stellte so einen neuen Schweizer Rekord auf. Zudem erfüllte der 26-Jährige damit die Limite für die Olympischen Spiele in Tokio. Gasch knackte ausserdem die Marke von Roland Dalhäuser, die seit dem 7. Juni 1981 Bestand hatte. Der Birsfeldner war damals 2,31 Meter gesprungen.