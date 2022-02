Legende: Kann mit der Hallen-WM planen Die Walliserin Lore Hoffmann. Keystone

Metz: Hoffmann glückt Auftakt

Mit persönlicher Hallenbestleistung siegte die Walliserin Lore Hoffmann beim Meeting in Metz (FRA) über 800 m in 2:01,25 Minuten und schaffte damit bei erster Gelegenheit die Limite für die Hallen-WM in Belgrad im März. Selina Rutz-Büchel und Regula Zürcher-Scalabrin liefen die 4 Hallenrunden als einzige Schweizerinnen noch schneller.

Louisville: Joseph verpasst Rekord knapp

Jason Joseph feierte ebenfalls einen geglückten Saisonauftakt. Der Baselbieter blieb in Louisville (USA) über 60 m Hürden in 7,57 Sekunden nur eine Hundertstel über seinem eigenen Schweizer Rekord. Das Ticket für die Hallen-WM, das er bereits im Vorjahr in der Tasche hatte, bestätigte er damit.

00:40 Video Archiv: Joseph siegt zum Saisonabschluss 2021 in Bellinzona Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen

Magglingen: Kambundji toppt Saisonbestleistung

Mujinga Kambundji stellte am ersten Tag des Hallenmeetings in Magglingen ihre ausgezeichnete Form unter Beweis. Sie gewann den Final in 7,14 Sekunden, womit sie ihre eigene nationale Saisonbestzeit, die sie 7 Tage zuvor in der gleichen Halle gelaufen war, um 1 Hundertstel unterbot.