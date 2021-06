Legende: Wird vorläufig aus dem Verkehr gezogen Brianna McNeal. imago images

5-jährige Zwangspause für McNeal

Olympiasiegerin Brianna McNeal ist wegen eines Verstosses gegen die Anti-Doping-Regeln von der Athletics Integrity Unit (AIU) mit einer Sperre von fünf Jahren belegt worden. Die 29-Jährige, die 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Gold über 100 m Hürden gewann, soll eine abgegebene Probe manipuliert haben. Details des Falls sind aufgrund des laufenden Verfahrens keine bekannt. Noch darf die Weltmeisterin von 2013 an Wettkämpfen wie etwa den US-Trials am 27. Juni teilnehmen, weil ihre Berufung vor dem Internationalen Sportgerichtshof (TAS) in Lausanne hängig ist. Die Sperre, die offiziell am 15. August 2020 in Kraft getreten ist, wird bis zu einem Urteil ausgesetzt.