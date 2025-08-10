Legende: Holt in Finnland Gold Jil Sanchez. IMAGO / Beautiful Sports

100m Hürden: Sanchez holt EM-Gold

Zweite Medaille für die Schweizer Delegation an der U20-EM im finnischen Tampere: Zum Abschluss der Titelkämpfe kürte sich Jil Sanchez über 100 m Hürden mit einer Zeit von 13,24 Sekunden souverän zur Europameisterin. Zwei Tage vor ihrem 18. Geburtstag verwies die Schwyzerin Melissa Benfatah (FRA) und Alessia Succo (ITA) auf die weiteren Plätze. Sanchez ist die fünfte Schweizer Hürdensprinterin, die an einer U20-EM eine Medaille gewonnen hat. Vor ihr schafften dies Sabrina Altermatt (Bronze 2003), Noemi Zbären (Gold 2013), Ditaji Kambundji (Gold 2021) und Valérie Guignard (Silber 2023).