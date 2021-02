Legende: In starker Verfassung Jason Joseph. Keystone

Hürden: Joseph brilliert

Jason Joseph hat beim Hallenmeeting in Fayetteville im US-Bundesstaat Arkansas einen starken Auftritt gezeigt. In 7,63 Sekunden erfüllt der Hürdensprinter die Limite für die Hallen-EM in Torun (ab 4. März). Mit dieser Topzeit über 60 m kam Joseph bis auf 7 Hundertstel an seinen Schweizer Rekord aus dem Jahr 2019 heran. Der Finallauf in Fayetteville gelang ihm eine Stunde nach dem Vorlauf allerdings nicht nach Wunsch. Nach einem missratenen Start musste er sich mit einer Zeit von 7,99 Sekunden und Platz 8 begnügen.