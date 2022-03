Legende: Nicht in Belgrad am Start Jason Joseph. Freshfocus/Marc Schumacher

Hürdenläufer Joseph nicht in Belgrad

Der positiv auf das Coronavirus getestete Hürdensprinter Jason Joseph muss auf die am Freitag beginnende Hallen-WM in Belgrad verzichten. Zunächst stand eine spätere Anreise im Raum, weil der 23-jährige Basler jedoch leichte Symptome verspürt, ist eine solche kein Thema mehr. Joseph wäre über 60 m Hürden gestartet.

Diamond League reagiert auf Ukraine-Krieg

Die Diamond League hat Leichtathleten aus Russland und Belarus wegen der Invasion der Ukraine bis auf Weiteres von den Wettbewerben der Serie ausgeschlossen. Diese Entscheidung fiel am Donnerstag nach der Generalversammlung in Belgrad. Die Diamond League beginnt am 13. Mai in Doha und endet nach 14 Stationen am 7./8. Dezember in Zürich. World Athletics (WA) hatte wegen des russischen Überfalls Athleten, Betreuer und Offizielle aus Russland und Belarus bereits «für die absehbare Zukunft» von allen internationalen Veranstaltungen ausgeschlossen.