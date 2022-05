Legende: Keine Rennen auf der Bahn Julien Wanders muss verletzt passen. Getty Images/Richard Heathcote

Wanders muss wegen Ermüdungsbruch pausieren

Julien Wanders leidet an einem Ermüdungsbruch am Kreuzbein. Damit fällt die Bahnsaison für den 26-jährigen Genfer ins Wasser. Die Verletzung wurde 3 Wochen nach dem Anfang April ausgetragenen Paris-Marathon diagnostiziert, den der Genfer nach Magenproblemen und mit Schmerzen in 2:11:52 Stunden auf dem 18. Platz beendet hatte. «Ich kann gerade nicht rennen», schrieb der europäische Halbmarathon-Rekordhalter am Dienstag in den sozialen Medien. «Ich unterziehe mich allen medizinischen Behandlungen, die notwendig sind, um stärker und gesünder zurückzukommen.» Für die Strassenrennen im Herbst sollte Wanders wieder zurück sein.

02:20 Video Archiv: Wanders kämpft beim Paris Marathon mit Magenproblemen Aus Sportpanorama vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.

Hürden-Weltmeisterin beendet Karriere

Die Tschechin Zuzana Hejnova hat ihre Karriere beendet. Die zweifache Weltmeisterin über 400 m Hürden begründete den Schritt mit ihrer Schwangerschaft. Die 35-Jährige hatte 2013 in Moskau und 2015 in Peking WM-Gold gewonnen, zudem holte sie 2012 Olympia-Bronze. Seit September 2020 hatte Hejnova verletzungsbedingt kein Rennen mehr bestritten.