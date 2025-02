Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Überzeugt in Paris Annik Kälin. Reuters/Aleksandra Szmigiel

Kälin und Joseph mit starken Auftritten

Annik Kälin befindet sich in starker Weitsprung-Frühform. Die Siebenkämpferin gewann mit 6,77 Metern den Wettkampf beim «Meeting de Paris indoor». Damit verbesserte die 24-Jährige ihren eigenen Schweizer Indoor-Rekord um einen Zentimeter und blieb nur sieben Zentimeter unter ihrer Freiluft-Bestmarke. Gleichzeitig stellte sie einen Meetingrekord auf. Jason Joseph kam im Final über 60 m Hürden im Fotofinish auf Rang 3. Mit 7,52 Sekunden wurde er in derselben Zeit gestoppt wie die vor ihm klassierten Franzosen Just Kwaou-Mathey und Wilhem Belocian.