Kambundji in Basel doppelt siegreich – Kyburz und Spirig in Bern

Legende: Ungewohnte Distanz, gewohnte Siegerin Mujinga Kambundji (Archiv-Bild). freshfocus / Martin Meienberger

Kambundji startet erfolgreich in Freiluftsaison

Beim Frühlingsmeeting in Basel ist Mujinga Kambundji siegreich in die Freiluftsaison eingestiegen. Die Hallen-Weltmeisterin gewann sowohl über die 150 wie auch 300 m. Neben der 29-Jährigen, die in 16,82 Sekunden gewann, blieb über 150 m auch Géraldine Frey (16,97) unter der 17-Sekunden-Marke. Damit sind Kambundji und Frey auf dieser selten gelaufenen Strecke hinter Ajla Del Ponte, die vorletzte Saison 16,67 Sekunden benötigte, die Nummern 2 und 3 der ewigen Schweizer Bestenliste. Die 300 m gewann Kambundji in 36,63 Sekunden. Mit dieser persönlichen Bestzeit ist sie hinter Lea Sprunger (35,70) Zweite in der nationalen Allzeit-Bestenliste.

01:03 Video Archiv: Kambundji glänzt mit WM-Gold über 60 m Aus Sportflash vom 18.03.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Kyburz und Spirig gewinnen in Bern

Orientierungsläufer Matthias Kyburz hat die 40. Ausgabe des Grand Prix Bern gewonnen. Der Fricktaler bewältigte die 16,093 Kilometer lange Strecke in 48:52 Minuten und distanzierte den zweitplatzierten Kenianer John Mutai Kipkorir um 48 Sekunden. Mit einem Abstand von 1:06 Minuten folgte Marathonläufer Adrian Lehmann auf Rang 3. Bei den Frauen setzte sich Triathletin Nicola Spirig in 58:20 Minuten knapp vor der Berglauf-Spezialistin Martina Strähl durch.

Stabhochspringen: Duplantis im «Nachspringen» über 6,02

Mit einem Tag Anlauf hat Stabhoch-Weltrekordhalter Armand Duplantis das «Nachspringen» beim Diamond-League-Auftakt in Doha für sich entschieden. Der Schwede setzte sich am Samstag in der um einen Tag verspäteten Konkurrenz mit 6,02 m durch. Ursprünglich sollte der Wettbewerb bereits am Freitag stattfinden, musste jedoch wegen starker Winde in die Halle verlegt werden.