Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Glänzen im Hürdensprint Masai Russell und Tia Jones (hier bei einem Meeting in Iowa). Imago/Imagn Images

100 m Hürden: Russell gewinnt ultraschnelles Rennen

Masai Russell ist bei einem Meeting in Miami die zweitschnellste 100-m-Hürden-Zeit der Geschichte gelaufen. Die 24-jährige Olympiasiegerin aus den USA wurde in 12,17 Sekunden gestoppt, nur 5 Hundertstel über dem Weltrekord von Tobi Amusan (NIG) aus dem Jahr 2022. Ihre Landsfrau Tia Jones realisierte bei gerade noch erlaubtem Rückenwind von 2,0 m/s in 12,19 die drittschnellste Zeit. Der Schweizer Rekord von Ditaji Kambundji liegt bei 12,40 Sekunden.

100 m: Kerley festgenommen

US-Sprintstar Fred Kerley ist im Vorfeld des Meetings von Miami wegen des Verdachts der Körperverletzung festgenommen worden. Der 29-jährige Olympia-Bronzegewinner über 100 m soll in einem Hotel seine Ex-Freundin Alaysha Johnson ins Gesicht geschlagen haben, als sich die beiden zufällig begegneten. Johnson gab an, sie habe eine blutende Nase davon getragen. Die 28-jährige Hürdensprinterin konnte später dennoch am Rennen teilnehmen und belegte Rang 6. Kerleys Start wurde abgesagt.