Legende: Haben gut lachen Mujinga (links) und Ditaji Kambundji. Keystone/Archiv

Kambundjis weiterhin stark

Mujinga und Ditaji Kambundji (beide ST Bern) sind momentan nicht zu bremsen. Beim Hallenmeeting in Birmingham stellte Mujinga über 60 m in 7,11 Sekunden eine Schweizer Saisonbestzeit auf. Die 29-Jährige kam in ihrem dritten Wettkampf der Saison sehr gut aus den Blöcken. Zwar musste sie Elaine Thompson-Herah (7,08) und Daryll Neita (7,11) noch an sich vorbeiziehen lassen. In 7,13 Sekunden unterbot die Bernerin ihre eigene Saisonbestzeit, die sie 7 Tage zuvor in Magglingen aufgestellt hatte, gleichwohl um 1 Hundertstel. Ein Erfolgserlebnis hatte auch Ditaji Kambundji. Sie realisierte in 8,05 Sekunden die zweitbeste Zeit ihrer Karriere über 60 m Hürden. Die U20-Europameisterin wurde hinter der Niederländerin Zoe Sedney (8,02) Zweite und blieb lediglich 7 Hundertstel über ihrem eigenen Schweizer U23-Rekord.