Kambundji vs. Del Ponte: Das langersehnte Duell steigt in Genf

Legende: Sprinten für einmal nicht mit, sondern gegeneinander. Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte. Keystone

Schweizer Topduell über 100 m

Die Hallen-Europameisterin Ajla Del Ponte und die WM-Dritte Mujinga Kambundji laufen am Samstag erstmals seit fast zwei Jahren wieder über 100 m gegeneinander - ein lang ersehntes Duell. Die beiden sind für das Meeting am Samstag in Genf gemeldet. Alex Wilson hingegen muss für Genf passen. Den EM-Dritten über 200 m plagen Rückenbeschwerden. Der Basler plant, Ende Juni an den Schweizer Meisterschaften in Langenthal ins Wettkampfgeschehen zurückzukehren.