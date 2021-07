Keine weitere Schweizer Medaille an U23-EM

400-m-Staffel: Schweizer von Sturz gestoppt

Die Schweizer U23-Delegation hat an der EM im estischen Tallinn am Sonntag keine weitere Medaille geholt. Filippo Moggi, der 3. Läufer der 4x400-m-Staffel, wurde in aussichtsreicher Position zu Fall gebracht und fiel aus der Entscheidung. Damit reisen die Schweizer mit insgesamt 5 Medaillen (3 Mal Gold und 2 Mal Bronze) nach Hause.

Stabhochsprung: Alberto gleich hoch wie Böhni

Dominik Alberto hat bei seinem Sieg beim Meeting im deutschen Landau den Schweizer Rekord egalisiert. Der 29-jährige Zürcher übersprang 5,71 m und stellte damit die 38 Jahre alte nationale Bestmarke von Felix Böhni ein. Albertos Exploit hatte sich in den letzten Wochen abgezeichnet. Ende Juni war er im polnischen Bydgoszcz mit 5,65 m zum vierten Mal in dieser Saison eine persönliche Bestleistung gesprungen.