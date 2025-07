Legende: Kämpft gegen den Krebs Ciara Mageean. IMAGO Images/Inpho Photography

1500 m: Europameisterin Mageean an Krebs erkrankt

Schock für Ciara Mageean: Bei der Europameisterin über 1500 m wurde Krebs diagnostiziert. Das teilte die 33-jährige Irin via Instagram mit. «Es war eine Menge zu verkraften, aber ich habe bereits mit der Behandlung begonnen und bin unglaublich dankbar, dass ich von der Liebe und Unterstützung meiner Familie und engen Freunden umgeben bin», schrieb die Läuferin. Mageean hatte sich im vergangenen Jahr bei den Europameisterschaften in Rom Gold gesichert, die Olympischen Spiele in Paris dann aber verletzungsbedingt verpasst. Ob und wann sie wieder an den Start gehen kann, liess die Irin offen.