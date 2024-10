Legende: Zieht den Schlussstrich unter eine grosse Karriere Martina Strähl. Lintao Zhang/Getty Images

Strähl gibt Rücktritt bekannt

Die Langstreckenläuferin Martina Strähl beendet ihre Karriere. Der Entscheid, ihre Laufbahn als Leistungssportlerin abzuschliessen, sei im Frühling in Absprache mit ihrem Trainer Fritz Häni und ihrem engsten Umfeld gefallen, erklärte die 37-jährige Solothurnerin: «Mein Körper lässt ganz harte Trainingseinheiten und grosse Umfänge nicht mehr zu.» In ihrer Karriere feierte Strähl zahlreiche Erfolge als Bergläuferin. An Welt- und Europameisterschaften gewann sie nicht weniger als zehn Medaillen (Einzel und Team). 2021 qualifizierte sie sich für den Olympia-Marathon in Sapporo.