Legende: Blieb schon bei 5,60 m hängen Renaud Lavillenie. imago images/ABACAPRESS

Paris-Spiele ohne Lavillenie

Der frühere Stabhochsprung-Weltrekordhalter Renaud Lavillenie aus Frankreich hat die letzte Chance zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verpasst. Der London-Olympiasieger kam am Sonntag bei den französischen Meisterschaften in Angers nicht über 5,60 Meter hinaus. Für ein Olympia-Ticket hätte Lavillenie 5,82 Meter überspringen müssen. Das Heimspiel in der französischen Hauptstadt sollte für den 37-Jährigen die vierte Teilnahme an Sommerspielen bilden.

Richardson über 200 m nicht qualifziert

Sha'Carri Richardson verpasst über 200 m den Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris. Die 100-m-Weltmeisterin von Budapest 2023 musste sich in einem hochstehenden Rennen mit Platz 4 begnügen. 22,16 Sekunden reichten der WM-Dritten nicht, um in gut einem Monat in Paris über die halbe Bahnrunde starten zu dürfen. Der Sieg ging an Gabby Thomas in 21,81 Sekunden, vor Brittany Brown (21,90) und McKenzie Long (21,91). Noah Lyles hingegen liess über 200 m nichts anbrennen. Der 26-Jährige siegte in der Jahresweltbestzeit von 19,53 Sekunden, nachdem er bereits über 100 m gewonnen hatte.