Legende: In Valencia nicht zu schlagen Letesenbet Gidey. imago images

Halbmarathon-Weltrekord für Gidey

Letesenbet Gidey hat am Halbmarathon in Valencia einen Weltrekord aufgestellt. Die 23-jährige Äthiopierin gewann das Rennen in 1:02:52 Stunden und blieb damit mehr als eine Minute unter der vorherigen Bestmarke von Ruth Chepngetich aus Kenia. Gidey hält auch die Weltrekorde über 5000 m und 10'000 m auf der Bahn.

Wuhan-Marathon wegen Corona-Fällen verschoben

Aufgrund eines Anstiegs der Corona-Fälle in China ist der für Sonntag geplante Marathon in der Stadt Wuhan kurzfristig abgesagt worden. Die Organisatoren erklärten, dass die Veranstaltung verschoben werde, «um das Risiko einer epidemischen Ausbreitung zu verhindern». Die Behörden in Peking meldeten am Sonntag 26 inländische Corona-Ansteckungen. Am Marathon in Wuhan, wo das Coronavirus Ende 2019 zuerst nachgewiesen worden war, hätten rund 26'000 Läuferinnen und Läufer teilnehmen sollen.