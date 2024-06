Legende: Dabei, aber nicht unter Schweizer Flagge Dominic Lobalu lässt sich die Gelegenheit, bei Olympia zu starten, nicht entgehen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Olympia: Lobalu nimmt Option Flüchtlingsteam wahr

Dominic Lobalu hat sich entschieden, an den Olympischen Spielen in Paris als Teil des Flüchtlingsteams anzutreten. Der Läufer aus dem Südsudan, der kürzlich von World Athletics die Erlaubnis erhalten hat, bei internationalen Wettkämpfen unter Schweizer Flagge anzutreten, wird über 5000 m an den Start gehen. Das IOC hatte dem 25-Jährigen mit Hinweis auf die olympische Charta nicht erlaubt, für die Schweiz teilzunehmen, weil er kein Schweizer Staatsbürger ist. 2019 hatte sich Lobalu nach einem Rennen in Genf von einem Flüchtlingsteam entfernt und in der Schweiz Asyl beantragt.