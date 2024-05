Legende: Ruft in Bern eine Top-Leistung ab Dominic Lobalu. Keystone/Anthony Anex

Langstrecke: Lobalu siegt in Bern

Dominic Lobalu hat wie im Vorjahr den GP von Bern über 10 Meilen gewonnen. Der 25-Jährige, der seit einer Woche auch international für die Schweiz startberechtigt ist und an der EM in Rom zu den Medaillenanwärtern über 5000 und 10'000 m zählt, setzte sich in 47:05 Minuten durch und war somit mehr als eine halbe Minute schneller als im Vorjahr. Er distanzierte den mehrfachen OL-Weltmeister Matthias Kyburz um 1:20 Minuten. Lobalu wird nun an die Diamond-League-Meetings nach Oslo und Stockholm reisen, wo der Schweizer Rekord von Markus Ryffel über 5000 m aus dem Jahr 1984 fallen dürfte. Als schnellste Frau traf Fabienne Schlumpf nach 54:31 Minuten im Ziel ein.

05:23 Video Archiv: Lobalu und die Erfüllung eines grossen Traumes Aus Sportpanorama vom 18.02.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 23 Sekunden.

5000 m: Raess überzeugt

Jonas Raess stellte beim LA Grand Prix in Los Angeles über 5000 m in 13:15,54 Minuten die zweitbeste Zeit seiner Karriere auf. Der Zürcher bestätigte die Limite für die EM in Rom (13:20,00), die er schon letztes Jahr erfüllt hatte. Raess ist schon mehrmals beim Angriff auf die Weltrekord-Marke Markus Ryffels (13:07,54) knapp gescheitert.