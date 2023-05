Lobalu gewinnt GP Bern – Lang und Ehammer überzeugen in Basel

Legende: Durfte sich als Sieger feiern lassen Dominic Lobalu. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Lobalu siegt im Duell mit Abraham

Dominic Lobalu heisst der Sieger der 41. Ausgabe des Grand Prix Bern. Der 24-jährige Kriegsflüchtling aus Kenia, der in der Schweiz zum Weltklasseläufer geworden ist, absolvierte die zehn Meilen (oder 16,093 km) durch die Bundesstadt in 47:41 Minuten. Zweiter wurde mit einem Rückstand von 1:15 Minuten der von einer Erkältung geplagte Tadesse Abraham, der den GP schon drei Mal gewann. Bei den Frauen triumphierte die Kenianerin Jebichii Lydia Korir in 54:43 Minuten. Beste Schweizerin wurde Nicole Egger aus Langenthal, die sich mit 2:42 Minuten Rückstand als Fünfte klassierte.

Ehammer und Lang am Frühlingsmeeting stark

Beim Frühlingsmeeting in Basel gelang Salome Lang ein erfolgreiches Comeback. Die Hochspringerin überzeugte nach langer Verletzungspause und zwei Rückenoperationen mit 1,87 m. Für zwei weitere Topresultate auf der Basler Schützenmatte war der Zehnkämpfer Simon Ehammer besorgt. Der EM-Silbermedaillengewinner überzeugte mit 8,12 m in seiner Parade-Disziplin Weitsprung und 13,43 Sekunden über 110 m Hürden. Damit verbesserte der Appenzeller seinen persönlichen Bestwert um fünf Hundertstel.