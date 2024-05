Legende: Top-Leistung in Interlaken In der ewigen Schweizer Bestenliste liegt Lobalu nun hinter Julien Wanders und Jonas Raess an dritter Stelle. Freshfocus/Marc Schumacher (Archiv)

10'000 m: Lobalu auch draussen Schweizer Meister

Dominic Lobalu hat seinen ersten Schweizer Meistertitel unter freiem Himmel geholt. An der Langstrecken-SM in Interlaken gewann er das 10’000-m-Rennen in 27:36,29 Minuten. Lobalu zeigte eine beeindruckende Leistung und ist der erste, der den 10’000er an einer Schweizer Meisterschaft unter 28 Minuten gewonnen hat. Der Läufer des LC Brühl darf sich über sein 2. SM-Gold freuen, nachdem er an der Hallen-SM die 3000 m gewonnen hatte. Mit der Siegerzeit unterbot Lobalu die Limite für die EM im Juni um über 40 Sekunden. Allerdings fehlt dem gebürtigen Südsudanesen die internationale Startberechtigung. Im Rennen der Frauen wurde mangels Teilnehmerinnen kein Titel vergeben. Helen Bekele erreichte das Ziel nach 33:41,69 Minuten. Weil sie kürzlich noch krank war, fehlte ihr die Kraft, um die EM-Limite zu unterbieten.