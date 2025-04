Legende: Erreichte das Ziel nicht Dominic Lobalu (Archiv-Bild). Keystone / Michael Buholzer

10 km: Lobalu steigt aus

Bei der erstmals ausgetragenen Strassenlauf-Europameisterschaft in Brüssel-Leuven hat Dominic Lobalu das Rennen über 10 km nicht beendet. Der 10'000m-Europameister auf der Bahn stieg nach rund sieben Kilometern aus und griff sich an den hinteren Oberschenkel. Ende März hatte er an dieser Stelle eine Zerrung erlitten und eine Pause einlegen müssen. Zum Zeitpunkt der Aufgabe lag der 26-Jährige auf Rang 4. Bester Schweizer im Ziel war Nino Freitag auf Platz 39, Jonas Raess beendete das Rennen ebenfalls nicht. Der Sieg ging an den Franzosen Yann Schrub.

Diskuswerfen: Neuer Weltrekord

Der 22-jährige Litauer Mykolas Alekna verbesserte in Ramona im US-Bundesstaat Oklahoma den eigenen Weltrekord im Diskuswerfen mit einem Wurf auf 75,56 m. Auf dem «magischen» Wurfplatz, wo oft perfekte Windbedingungen für den Diskus herrschen, brach Alekna wie schon am 4. April 2024 den Weltrekord – damals mit 74,35 m. Der Olympiazweite von Paris verbesserte den Rekord zunächst gleich mit seinem ersten Wurf auf 74,89 m und steigerte sich dann im vierten Versuch noch weiter. Alekna liess den Australier und Olympia-Dritten Matthew Denny hinter sich, der im fünften Versuch 74,78 m warf und damit ebenfalls den bisherigen Weltrekord übertraf.

Marathon: Kiptoo schafft das Triple

Mark Kiptoo hat zum dritten Mal in Folge den Zürich Marathon gewonnen. Der 48-jährige (!) Kenianer erreichte das Ziel auf dem Sechseläutenplatz bei idealen Bedingungen nach 2:09:16 Stunden, womit er rund drei Minuten schneller war als im Vorjahr. Das Podest komplettierten sein Landsmann Joel Kipsang Kositany und Amaniel Habtom aus Eritrea. Bei den Frauen sorgte Ronja Hofstetter für das Schweizer Highlight. Die 22-Jährige wurde hinter der kenianischen Siegerin Monicah Jeptoo Zweite.