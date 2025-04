Legende: Erreichte das Ziel nicht Dominic Lobalu (Archiv-Bild). Keystone / Michael Buholzer

10 km: Lobalu steigt aus

Bei der erstmals ausgetragenen Strassenlauf-Europameisterschaft in Brüssel-Leuven hat Dominic Lobalu das Rennen über 10 km nicht beendet. Der 10'000m-Europameister auf der Bahn stieg nach rund sechs Kilometern aus und griff sich an den hinteren Oberschenkel. Ende März hatte er an dieser Stelle eine Zerrung erlitten und eine Pause einlegen müssen. Zum Zeitpunkt der Aufgabe lag der 26-Jährige auf Rang 4. Bester Schweizer im Ziel war Nino Freitag auf Platz 39, Jonas Raess beendete das Rennen ebenfalls nicht. Der Sieg ging an den Franzosen Yann Schrub.

Marathon: Kiptoo schafft das Triple

Mark Kiptoo hat zum dritten Mal in Folge den Zürich Marathon gewonnen. Der 48-jährige (!) Kenianer erreichte das Ziel auf dem Sechseläutenplatz bei idealen Bedingungen nach 2:09:16 Stunden, womit er rund drei Minuten schneller war als im Vorjahr. Das Podest komplettierten sein Landsmann Joel Kipsang Kositany und Amaniel Habtom aus Eritrea.