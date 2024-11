Legende: Hat gut lachen Dominic Lobalu. Claude Diderich/freshfocus

Corrida Bulloise: Zweiter Sieg von Lobalu

Dominic Lobalu hat zum zweiten Mal nach 2022 den Strassenlauf Corrida Bulloise gewonnen. Der 26-Jährige, der an der EM in diesem Jahr Gold über 10'000 m und Bronze über 5000 m gewonnen hat, lief die 8,13 Kilometer in 22:57 Minuten – 40 Sekunden über seinem eigenen Rekord. Das Rennen der Frauen entschied die Kenianerin Winnie Jeptarus für sich. Sie benötigte für die 6,19 Kilometer in Bulle 19:37 Minuten.

10 km: Europarekord von Daguinos

In Lille ist der Kontinentalrekord über 10 Kilometer gefallen. Der Franzose Etienne Daguinos lief die Strecke in 27:04 Minuten und unterbot die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Jimmy Gressier um 3 Sekunden. Auch Gressier war seine Zeit vor 8 Monaten in Lille gelaufen.

Moser und Ehammer geehrt

Angelica Moser und Simon Ehammer sind die Schweizer Leichtathleten des Jahres 2024. Die Stabhochspringerin und der Zehnkämpfer wurden von mehr als 5500 Fans und einer Fachjury gewählt und am Samstagabend an der Swiss Athletics Night in Bern für ihre Leistungen geehrt. Für Moser, die in Rom Europameisterin geworden war, ist es die erste Auszeichnung, für Ehammer die zweite.