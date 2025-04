Legende: Darf aufatmen Dominic Lobalu. Keystone/Til Buergy

10 km: Lobalu nicht verletzt

Die vor drei Wochen erlittene Zerrung im hinteren Oberschenkel ist bei Dominic Lobalu nicht wieder aufgebrochen. Dies ergaben medizinische Untersuchungen im Nachgang zur Strassenlauf-EM. Lobalu hatte am vergangenen Sonntag den 10-km-Lauf in Leuven abrupt abbrechen müssen. Die muskuläre Spannung, bedingt durch die erhöhte Wettkampfbelastung, konnte nun dank physiotherapeutischen Massnahmen so weit reduziert werden, dass Lobalus Team den weiteren Verlauf der WM-Saison nicht gefährdet sieht. Der 26-Jährige reist nun ins Höhentrainingslager, um sich auf das 5000-m-Rennen am 16. Mai bei der Diamond League in Doha vorzubereiten.

200 m: Kambundji startet Sommersaison in China

Mujinga Kambundji, die Ende März ihre Hallensaison mit WM-Gold über 60 m in Nanjing beendet hatte, eröffnet auch ihre Sommersaison in China. Die Bernerin startet am 26. April beim Auftakt der Diamond League in Xiamen über 200 m. Nach einem weiteren 200-m-Auftritt am 3. Mai in Schanghai wird die 32-Jährige in die Schweiz zurückkehren. Wie ihr Management mitteilt, ist ein Einsatz an den World Relays in Guangzhou am 10./11. Mai auch dieses Jahr nicht geplant.