Legende: Ist zu einer Wettkampfpause gezwungen Langstreckenläufer Dominic Lobalu. Keystone/AP Photo/Frederic Sierakowski

Langstrecke: Lobalu durch Oberschenkelverletzung gestoppt

Der für die Schweiz startende Langstreckenläufer Dominic Lobalu muss seinen Abstecher nach Amerika wegen einer Oberschenkelverletzung absagen. Der 10'000-m-Europameister wird am Samstag nicht wie vorgesehen beim Rennen «The Ten» in Kalifornien antreten können. Wie Lobalus Management mitteilt, zog sich der gebürtige Südsudanese kurz vor der Abreise im Training eine leichte Verletzung am hinteren Oberschenkel zu. Eine Rückkehr sei für die Strassenlauf-EM am 12. April in Brüssel realistisch. Der 26-jährige Lobalu hatte zugunsten der Rennen in Übersee auf die Teilnahme und mögliche Medaillen an der Hallen-EM und -WM verzichtet.