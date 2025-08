Legende: Braucht keine Hürden, um schnell zu sein Sydney McLaughlin-Levrone. Imago/Imagn Images

400 m: McLaughlin-Levrone kann es auch flach

Sydney McLaughlin-Levrone, erfolgreichste 400-Meter-Hürdenläuferin der Geschichte, überraschte bei den US-Ausscheidungen in Eugene (Oregon). Sie trat nicht in ihrer Paradedisziplin an, sondern ging über 400 m an den Start. Dabei zeigte sie eine überragende Leistung und siegte in 48,90 Sekunden, womit sie in Tokio zu den Medaillenkandidatinnen zählen dürfte. Masai Russell, die Olympiasiegerin im 100-Meter-Hürdenlauf, lieferte ebenfalls eine beeindruckende Leistung ab und gewann in 12,22 s. Bei den Männern gab es über 1500 m eine Überraschung: Olympiasieger Cole Hocker wurde Dritter und verpasste damit knapp die Qualifikation für die Weltmeisterschaften.

Stabhochsprung: Karalis neu viertbester Athlet

Emmanouil Karalis wurde mit einer Höhe von 6,08 m bei den griechischen Meisterschaften zum viertbesten Athleten in der Geschichte dieser Disziplin. Der Hallen-Vizeweltmeister verbesserte am Samstag im zweiten Versuch seine persönliche Bestleistung um drei Zentimeter. Höher sprangen in der Geschichte nur Armand Duplantis (6,28 m), Renaud Lavillenie (6,16 m) und Sergej Bubka (6,15 m).