Legende: Nachfolger gesucht Staffeltrainer Raphaël Monachon, hier mit Ajla del Ponte, hört Ende Saison auf. Keystone

4x100-m-Staffel: Monachon hört auf

Die Schweizer 4x100-m-Staffel der Frauen benötigt ab kommender Saison einen neuen Trainer. Raphaël Monachon hört aus familiären Gründen auf. Er wolle verhindern, das eine Jahr zu viel zu machen, sagte der ehemalige Schweizer Rekordhalter über 110 m Hürden gegenüber Keystone-SDA. «Ich übernahm 2017 auf Wunsch der Staffel-Sprinterinnen. Mir war damals schon klar, dass ich mich auf eine begrenzte Dauer engagiere», so Monachon. Der Bern-Jurassier führte die Sprinterinnen zu drei 4. Plätzen an Grossanlässen: an der EM 2018 in Berlin, der WM 2019 in Doha und zuletzt an den Olympischen Spielen. In Tokio unterboten Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji und Salomé Kora im Vorlauf in 42,05 Sekunden den Landesrekord um 13 Hundertstel.

00:51 Video Archiv: Die Staffel läuft im Vorlauf Schweizer Rekord Aus Tokyo 2020 Clips vom 05.08.2021. abspielen

Tokio-Marathon verschoben

Der Tokio-Marathon 2021 ist wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben worden. Das ursprünglich für den 7. März und dann für den 17. Oktober geplante Rennen in der japanischen Hauptstadt soll nun am 6. März 2022 ausgetragen werden. Die Organisatoren nannten als Grund «die Schwierigkeit, die Entwicklung von Covid-19 vorherzusehen».