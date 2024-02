Legende: Nimmt Anlauf zum nächsten Höhenflug Angelica Moser bringt sich in eine gute Ausgangslage für die Indoor-WM. imago images/Bildbyran

Moser bestätigt ihre starke Indoor-Form

Angelica Moser überzeugte beim Stabhochsprung-Hallenmeeting in Clermont-Ferrand erneut mit einer nationalen Saisonbestleistung. Die Winterthurerin erreichte mit einer Höhe von 4,73 m den 3. Platz. Damit liegt Moser in der europäischen Saisonbestenliste an 3. Stelle. Weltweit sind in diesem Jahr 7 Athletinnen höher gesprungen. Ihren nächsten Einsatz hat die letztjährige Fünfte bei den Weltmeisterschaften im Freien nun an der Hallen-WM in Glasgow (1. bis 3. März; live bei SRF zu sehen).

01:10 Video Archiv: Moser wird an der WM dank Bestleistung Fünfte Aus Sport-Clip vom 23.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Kälin nur von Mihambo geschlagen

Annik Kälin hat am internationalen Hallenmeeting in Berlin eine Glanzleistung abgeliefert. Die Mehrkämpferin erreichte im Weitsprung zweimal die Weite von 6,75 m und kam damit bis auf 1 Zentimeter an ihren Schweizer Indoor-Rekord heran, den sie am vergangenen Samstag an den Schweizer Hallen-Meisterschaften in St. Gallen aufgestellt hatte. Hinter der Deutschen Olympiasiegerin und Weltmeisterin Malaika Mihambo (6,95 m) erreichte sie den 2. Platz.